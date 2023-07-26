Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Надзвичайні події
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода

Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода
Фото: ДСНС

Увечері 25 липня негода накрила частину західних та центральних областей України. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, повалив дерева на автошляхи та пошкодив покрівлі будівель.

Сильний вітер супроводжувала сильна злива, подекуди з градом.

У Хмельницькій області на території Кам’янець-Подільського району пройшов сильний буревій, що супроводжувався потужним вітром, градом та зливою.

У ДСНС повідомили, що найбільше руйнувань зазнали населені пункти Закупненської та Чемеровецької територіальних громад.

Повалені дерева перешкоджали руху автотранспорту дорогами, пошкодженні лінії електропередач, зірвані дахи з приватних будинків, садочків, шкіл та гімназій.

Буревій та шквальний вітер в Україні 25 липня 2023 – перші подробиці негоди

Фото: ДСНС

Наслідки негоди ліквідовують надзвичайники, енергетики та бригади ДП Хмельницький облавтодор.

На Тернопільщині найбільше постраждали населені пункти територіальних громад Чортківського району.

Сильний вітер повалив на автодороги дерева. У ДСНС повідомили, що на автодорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль було перекрито через це рух. Всього було прибрано десять дерев.

Буревій та шквальний вітер в Україні 25 липня 2023 – перші подробиці негоди

Фото: ДСНС

На інших дорожніх шляхах Чортківського району також було зафіксовано повалені дерева. У селі Скомороше Білобожницької територіальної громади внаслідок граду пошкоджено покрівлі 70 будівель. Також було зафіксовано пошкодження покрівель будинків у селі Гусятин Гусятинської ТГ, селі Папірня та Звиняч Білобожницької ТГ.

Через негоду було відключено від електропостачання 35 населених пунктів.

Негода вирувала також на території Вінницької області, де шквальний вітер повалив дерева на автошляхи.

Зокрема, бійці ДСНС виїжджали на розкряжування дерев у Вінницькому, Могилів-Подільському, Гайсинському та Тульчинському районах області. На автошляху Тростянець – Тростянчик Тростянецької ТГ було прибрано 16 дерев.

Загалом на різних відрізках дороги було очищено шлях від 44 дерев, що впали.

Читайте також
Лісові пожежі у Греції: на Евбеї розбився пожежний літак, тисячі людей евакуйовано
лісові пожежі на Родосі

Вінницька область, ДСНС, Негода, Негода в Україні, Тернопільска область, Хмельницька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Усю ніч під дощем лагодили міст: на Закарпатті відновили рух дорогою Н-09
Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода
Зачинився у кабінеті та вистрілив у себе: у Тернополі поліцейський намагався скоїти суїцид
Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода
На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки
Надгробок
Шахрайка видурила $300 тис. у директора медцентру за закриття справи проти нього
Шахрайка видурила $300 тис. у директора медцентру
На Хмельниччині хлопець зґвалтував і задушив 16-річну дівчину за відмову познайомитися
Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.07.2023)
Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.07.2023)
Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (26.07.2023)
Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь