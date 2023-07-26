Повалені дерева та пошкоджені будівлі: частиною областей прокотилася негода

Увечері 25 липня негода накрила частину західних та центральних областей України. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, повалив дерева на автошляхи та пошкодив покрівлі будівель.

Сильний вітер супроводжувала сильна злива, подекуди з градом.

У Хмельницькій області на території Кам’янець-Подільського району пройшов сильний буревій, що супроводжувався потужним вітром, градом та зливою.

У ДСНС повідомили, що найбільше руйнувань зазнали населені пункти Закупненської та Чемеровецької територіальних громад.

Повалені дерева перешкоджали руху автотранспорту дорогами, пошкодженні лінії електропередач, зірвані дахи з приватних будинків, садочків, шкіл та гімназій.

Наслідки негоди ліквідовують надзвичайники, енергетики та бригади ДП Хмельницький облавтодор.

На Тернопільщині найбільше постраждали населені пункти територіальних громад Чортківського району.

Сильний вітер повалив на автодороги дерева. У ДСНС повідомили, що на автодорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль було перекрито через це рух. Всього було прибрано десять дерев.

На інших дорожніх шляхах Чортківського району також було зафіксовано повалені дерева. У селі Скомороше Білобожницької територіальної громади внаслідок граду пошкоджено покрівлі 70 будівель. Також було зафіксовано пошкодження покрівель будинків у селі Гусятин Гусятинської ТГ, селі Папірня та Звиняч Білобожницької ТГ.

Через негоду було відключено від електропостачання 35 населених пунктів.

Негода вирувала також на території Вінницької області, де шквальний вітер повалив дерева на автошляхи.

Зокрема, бійці ДСНС виїжджали на розкряжування дерев у Вінницькому, Могилів-Подільському, Гайсинському та Тульчинському районах області. На автошляху Тростянець – Тростянчик Тростянецької ТГ було прибрано 16 дерев.

Загалом на різних відрізках дороги було очищено шлях від 44 дерев, що впали.

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