Лесные пожары в Греции: на Эвбеи разбился пожарный самолет, тысячи людей эвакуированы

В Греции уже седьмой день пытаются обуздать лесные пожары на острове Родос. Из-за огненной стихии более 20 тыс. человек вынуждены были покинуть дома и гостиницы.

Во вторник, 25 июля, температура в Греции снова поднялась выше 40ºС в некоторых регионах страны.

Кроме Родоса, власти издали приказы об эвакуации на островах Корфу и Эвбея (Эвия), где также бушуют лесные пожары.

Известно также, что во время тушения лесных пожаров на острове Эвбея разбился пожарный самолет. По предварительным данным, экипаж погиб.

— Греческий самолет Canadair с по меньшей мере двумя людьми на борту разбился возле села Платанисто, — сказал представитель пожарной службы Яннис Артопиос в комментарии AFP.

BREAKING: Plane fighting wildfires in Evia has crashed in #Greece pic.twitter.com/e8N47uTTiB

— Insider Corner (@insidercnews) July 25, 2023