Лесные пожары в Греции: на Эвбеи разбился пожарный самолет, тысячи людей эвакуированы
В Греции уже седьмой день пытаются обуздать лесные пожары на острове Родос. Из-за огненной стихии более 20 тыс. человек вынуждены были покинуть дома и гостиницы.
Во вторник, 25 июля, температура в Греции снова поднялась выше 40ºС в некоторых регионах страны.
Кроме Родоса, власти издали приказы об эвакуации на островах Корфу и Эвбея (Эвия), где также бушуют лесные пожары.
Известно также, что во время тушения лесных пожаров на острове Эвбея разбился пожарный самолет. По предварительным данным, экипаж погиб.
— Греческий самолет Canadair с по меньшей мере двумя людьми на борту разбился возле села Платанисто, — сказал представитель пожарной службы Яннис Артопиос в комментарии AFP.
BREAKING: Plane fighting wildfires in Evia has crashed in #Greece pic.twitter.com/e8N47uTTiB
— Insider Corner (@insidercnews) July 25, 2023
Европейский Союз направил 500 пожарных, 100 автомобилей и семь самолетов из десяти стран-членов. Помощь также прислали Турция, Израиль, Египет и другие страны.
— Уже 12-й день, в экстремальных условиях жары и сильного ветра, мы ведем непрерывную борьбу на десятках фронтов лесных пожаров … Пожарная служба Греции боролась с более чем 500 пожарами — более 50 в день, — сказал министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас.
Во вторник Всемирный фонд природы сообщил, что 35 000 га лесов и других угодий в Греции уже выжжено огнем только за последнюю неделю.
В Афинах власти закрыли после обеда Акрополь для посещения туристами, что является частью широких мероприятий, направленных на борьбу с жарой.
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