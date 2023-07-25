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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Лесные пожары в Греции: на Эвбеи разбился пожарный самолет, тысячи людей эвакуированы

лісові пожежі на Родосі
Фото: Getty Images

В Греции уже седьмой день пытаются обуздать лесные пожары на острове Родос. Из-за огненной стихии более 20 тыс. человек вынуждены были покинуть дома и гостиницы.

Во вторник, 25 июля, температура в Греции снова поднялась выше 40ºС в некоторых регионах страны.

Кроме Родоса, власти издали приказы об эвакуации на островах Корфу и Эвбея (Эвия), где также бушуют лесные пожары.

Известно также, что во время тушения лесных пожаров на острове Эвбея разбился пожарный самолет. По предварительным данным, экипаж погиб.

— Греческий самолет Canadair с по меньшей мере двумя людьми на борту разбился возле села Платанисто, — сказал представитель пожарной службы Яннис Артопиос в комментарии AFP.

Европейский Союз направил 500 пожарных, 100 автомобилей и семь самолетов из десяти стран-членов. Помощь также прислали Турция, Израиль, Египет и другие страны.

— Уже 12-й день, в экстремальных условиях жары и сильного ветра, мы ведем непрерывную борьбу на десятках фронтов лесных пожаров … Пожарная служба Греции боролась с более чем 500 пожарами — более 50 в день, — сказал министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас.

Во вторник Всемирный фонд природы сообщил, что 35 000 га лесов и других угодий в Греции уже выжжено огнем только за последнюю неделю.

В Афинах власти закрыли после обеда Акрополь для посещения туристами, что является частью широких мероприятий, направленных на борьбу с жарой.

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Источник: AP News, AFP, France24
Греція, Лесные пожары
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