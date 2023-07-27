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Татьяна Забожко, редактор ленты

Все восемь Шахедов уничтожены – Воздушные силы о ночной ракетно-дроновой атаке

Все восемь Шахедов уничтожены – Воздушные силы о ночной ракетно-дроновой атаке

Ночью 27 июля российские войска атаковали Украину двумя крылатыми ракетами типа Калибр и восемью дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Все восемь беспилотников уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Калибры, к сожалению, ликвидировать не удалось. Вражеские боеприпасы атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Фото: Воздушные силы ВСУ

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