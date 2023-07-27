Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Усі вісім Шахедів знищено – Повітряні сили про нічну ракетно-дронову атаку
Уночі 27 липня російські війська атакували Україну двома крилатими ракетами типу Калібр та вісьмома дронами-камікадзе Shahed-136/131.
Усі вісім безпілотників знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.
Калібри, на жаль, ліквідувати не вдалося. Ворожі боєприпаси атакували портову інфраструктуру Одещини.
Фото: Повітряні сили ЗСУ
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