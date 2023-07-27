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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Усі вісім Шахедів знищено – Повітряні сили про нічну ракетно-дронову атаку

Усі вісім Шахедів знищено – Повітряні сили про нічну ракетно-дронову атаку

Уночі 27 липня російські війська атакували Україну двома крилатими ракетами типу Калібр та вісьмома дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Усі вісім безпілотників знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Калібри, на жаль, ліквідувати не вдалося. Ворожі боєприпаси атакували портову інфраструктуру Одещини.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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