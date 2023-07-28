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Татьяна Забожко, редактор ленты

В оккупированном Шахтерске вспыхнула нефтебаза

В оккупированном Шахтерске вспыхнула нефтебаза

Ночью 28 июля во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза.

Шахтарськ

Попадание в фейковой администрации города уже подтвердили, заявив о ракетном ударе.

Информация о пострадавших, утверждают оккупанты, не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Донецкая область, Пожежі
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