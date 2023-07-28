В оккупированном Шахтерске вспыхнула нефтебаза
Ночью 28 июля во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза.
Попадание в фейковой администрации города уже подтвердили, заявив о ракетном ударе.
Информация о пострадавших, утверждают оккупанты, не поступала.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская