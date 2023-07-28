В окупованому Шахтарську спалахнула нафтобаза
Уночі 28 липня в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області спалахнула нафтобаза.
Влучання у фейковій адміністрації міста вже підтвердили, заявивши про ракетний удар.
Інформація про постраждалих, стверджують окупанти, не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська