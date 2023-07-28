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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

В окупованому Шахтарську спалахнула нафтобаза

В окупованому Шахтарську спалахнула нафтобаза

Уночі 28 липня в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області спалахнула нафтобаза.

Шахтарськ

Влучання у фейковій адміністрації міста вже підтвердили, заявивши про ракетний удар.

Інформація про постраждалих, стверджують окупанти, не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Донецька область, Пожежі
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