Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту — ВСУ

В Вооруженных силах Украины подтвердили факт, что удалось осуществить успешную воздушную атаку на временно оккупированный российскими войсками Чонгарский мост. Он проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка — Джанкой.

— Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля. Слава Вооруженным силам Украины, — говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Пока неизвестно, что именно разрушено на Чонгарском мосту, а также подробности ударов, нанесенных Силами обороны Украины.

Ранее российские оккупанты заявили, что прошедшей ночью ВСУ пытались разрушить железную дорогу между временно оккупированной частью Херсонской области и Крымским полуостровом.

Коллаборант Владимир Сальдо утверждал, что якобы по мосту нанесли удары 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow, однако силы ПВО оккупантов их сбили.

В то же время пользователи социальных сетей сообщили, что на блокпосте перед Чонгаром все автомобили останавливают из-за закрытия Чонгарского моста в результате подрыва.

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