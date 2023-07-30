Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України підтвердили факт, що вдалося здійснити успішну повітряну атаку на тимчасово окупований російськими військами Чонгарський міст. Він проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой.

– Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту вранці 29 липня. Слава Збройним силам України, – йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Наразі невідомо, що саме зруйновано на Чонгарському мосту, а також подробиці ударів, завданих Силами оборони України.

Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ

Раніше російські окупанти заявили, що минулої ночі ЗСУ намагалися зруйнувати залізницю між тимчасово окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом.

Колаборант Володимир Сальдо стверджував, що нібито по мосту завдали ударів 12 далекобійними ракетами Storm Shadow, проте сили ППО окупантів їх збили.

Водночас користувачі соціальних мереж повідомили, що на блокпості перед Чонгаром всі автомобілі зупиняють через закриття Чонгарського мосту внаслідок підриву.

Читайте також
В окупованих Донецьку та Маріуполі прогриміли вибухи
Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ

Війна в Україні, ЗСУ, Крим, Міст, українські військові, Херсонська область, Чонгар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Є поступові, але впевнені просування: Маляр про контрнаступ Сил оборони України
Українські військові
Маск відмовив Україні у використанні Starlink в районі Криму – NYT
Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ
Не звертайте уваги на скиглення: Подоляк про заяви Путіна щодо “переговорів з Україною”
Михайло Подоляк
На Сумщині пролунав вибух під час ракетної атаки
Х-555
Ми робимо все, щоб не знадобилося: в Міненерго пояснили, чи відключатимуть світло взимку
Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь