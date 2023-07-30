Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ

У Збройних силах України підтвердили факт, що вдалося здійснити успішну повітряну атаку на тимчасово окупований російськими військами Чонгарський міст. Він проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой.

– Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту вранці 29 липня. Слава Збройним силам України, – йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Наразі невідомо, що саме зруйновано на Чонгарському мосту, а також подробиці ударів, завданих Силами оборони України.

Раніше російські окупанти заявили, що минулої ночі ЗСУ намагалися зруйнувати залізницю між тимчасово окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом.

Колаборант Володимир Сальдо стверджував, що нібито по мосту завдали ударів 12 далекобійними ракетами Storm Shadow, проте сили ППО окупантів їх збили.

Водночас користувачі соціальних мереж повідомили, що на блокпості перед Чонгаром всі автомобілі зупиняють через закриття Чонгарського мосту внаслідок підриву.

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