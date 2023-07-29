В оккупированных Донецке и Мариуполе прогремели взрывы

Во временно оккупированных городах Донецк и Мариуполь, расположенных на территории Донецкой области, прогремели мощные взрывы.

По данным Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами, в Донецке после взрывов слышны звуки якобы детонации боеприпасов, однако требуется дополнительное подтверждение этой информации.

В то же время после того, как звук взрыва услышали в Мариупольском районе, в районе автостанции АС2-Мариуполь начал подниматься столб дыма с характерным запахом горения. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что сейчас все подробности и последствия уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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