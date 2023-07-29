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Юлия Захарченко, редактор ленты

В оккупированных Донецке и Мариуполе прогремели взрывы

В оккупированных Донецке и Мариуполе прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированных городах Донецк и Мариуполь, расположенных на территории Донецкой области, прогремели мощные взрывы.

По данным Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами, в Донецке после взрывов слышны звуки якобы детонации боеприпасов, однако требуется дополнительное подтверждение этой информации.

В то же время после того, как звук взрыва услышали в Мариупольском районе, в районе автостанции АС2-Мариуполь начал подниматься столб дыма с характерным запахом горения. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что сейчас все подробности и последствия уточняются.

Взрывы в Донецке и Мариуполе 29 июля 2023 — что известно о взрывах в Донецке и Мариуполе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Донецк, Донецкая область, Мариуполь
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