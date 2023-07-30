Все четыре Шахеды уничтожены – Воздушные силы о ночной атаке дронов

Ночью 30 июля Воздушные силы ВСУ уничтожили все четыре ударных беспилотника Shahed-136/131, которыми россияне атаковали Украину.

Выпущенные с юго-восточного направления вражеские дроны украинские защитники приземлили в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

Известно, что обломки двух сбитых над Днепропетровщиной Шахедов упали на территорию частной агрофирмы в Криворожском районе.

Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали, однако складское помещение подверглось разрушениям.

Кроме того, накануне противовоздушная оборона уничтожила четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Авиация Сил обороны 29 июля нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

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