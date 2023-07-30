Все четыре Шахеды уничтожены – Воздушные силы о ночной атаке дронов
Ночью 30 июля Воздушные силы ВСУ уничтожили все четыре ударных беспилотника Shahed-136/131, которыми россияне атаковали Украину.
Выпущенные с юго-восточного направления вражеские дроны украинские защитники приземлили в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.
Известно, что обломки двух сбитых над Днепропетровщиной Шахедов упали на территорию частной агрофирмы в Криворожском районе.
Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали, однако складское помещение подверглось разрушениям.
Кроме того, накануне противовоздушная оборона уничтожила четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Авиация Сил обороны 29 июля нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ, Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак