Усі чотири Шахеди знищено – Повітряні сили про нічну атаку дронів
Уночі 30 липня Повітряні сили ЗСУ знищили всі чотири ударні безпілотники Shahed-136/131, якими росіяни атакували Україну.
Випущені з південно-східного напрямку ворожі дрони українські захисники приземлили в межах Херсонської та Дніпропетровської областей.
Відомо, що уламки двох збитих над Дніпропетровщиною Шахедів впали на територію приватної агрофірми в Криворізькому районі.
Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували, однак складське приміщення зазнало руйнувань.
Крім того, напередодні протиповітряна оборона знищила чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Авіація Сил оборони 29 липня завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак