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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Усі чотири Шахеди знищено – Повітряні сили про нічну атаку дронів

Дрон-камікадзе Shahed 136/131 (Шахед), збитий над Дніпропетровською областю 30 липня 2023

Уночі 30 липня Повітряні сили ЗСУ знищили всі чотири ударні безпілотники Shahed-136/131, якими росіяни атакували Україну.

Випущені з південно-східного напрямку ворожі дрони українські захисники приземлили в межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Відомо, що уламки двох збитих над Дніпропетровщиною Шахедів впали на територію приватної агрофірми в Криворізькому районі.

Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували, однак складське приміщення зазнало руйнувань.

Крім того, напередодні протиповітряна оборона знищила чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Авіація Сил оборони 29 липня завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Безпілотники, Дрони
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