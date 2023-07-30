Взрывы под Мариуполем и в Донецке: 522-й день войны

30 июля, 0:27

Саудовская Аравия намерена обсудить мирный план по Украине в начале августа — WSJ

Саудовская Аравия хочет провести в начале августа мирные переговоры по российско-украинскому вопросу.

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, в рамках этого мероприятия приглашение для России отсутствует.

Переговоры по мирным процессам должны состояться между Украиной, странами Запада и такими странами, как Индия и Бразилия, которые ранее придерживались частичного нейтралитета.

По данным издания, которое ссылается на дипломатов, готовящих переговорную площадку, встреча должна состояться 5-6 августа в Джидде, куда, как ожидается, прибудут делегации из 30 стран мира.

— Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию относительно войны в Украине, — говорится в материале.

Газета указывает, что со стороны официального Киева и стран Запада есть надежда, что результатом встречи станет мирный саммит в конце 2023 года.