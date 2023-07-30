Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Двое погибших и уже 20 раненых: что известно об ударе по Сумам
В Сумах ракетным ударом 29 июля разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования, общежития и многоэтажки.
Обновлено 30 июля в 12:51. Вражеская атака унесла жизни двух человек, еще 20 человек пострадали.
Трое из раненых находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Временное место жительства предоставили 13 людям.
Разбор завалов и эвакуация населения продолжается. На месте работают 36 работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
К работам привлечены семь единиц техники ГСЧС и столько же единиц коммунальной техники.
К утру 30 июля специалисты починили поврежденные ракетным ударом элементы контактной сети по ул. Колпака.
Благодаря этому удалось возобновить движение троллейбусов в городе.
Работники Электроавтотранса продолжают устранять оставшиеся технические неисправности.
После удара пожар на значительной площади был ликвидирован в три часа ночи.
Напомним, что в Сумской областной военной администрации подтвердили удар по учебному заведению в 21:30 29 июля.
Впоследствии в МВД сообщили, что из-за обстрела один человек и еще пятеро получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сумская ОВА, Сумской горсовет, ГСЧС Украины, МВД Украины