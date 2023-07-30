Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Двоє загиблих та вже 20 поранених: що відомо про удар по Сумах
У Сумах ракетним ударом 29 липня зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти, гуртожитки та багатоповерхівки.
Оновлено 30 липня о 12:51. Ворожа атака забрала життя двох людей, ще 20 осіб постраждали.
Троє з поранених перебувають у лікарні в стані середньої важкості.
Тимчасове місце для проживання надали 13 особам.
Розбір завалів та евакуація населення триває. На місці працюють 36 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.
До робіт залучено сім одиниць техніки ДСНС та стільки ж одиниць комунальної техніки.
До ранку 30 липня фахівці полагодили пошкоджені ракетним ударом елементи контактної мережі по вул. Ковпака.
Завдяки цьому вдалось відновити рух тролейбусів у місті.
Працівники Електроавтотрансу наразі продовжують усувати решту технічних несправностей.
Після удару пожежу на значній площі було ліквідовано о третій ночі.
Нагадаємо, що в Сумській обласній військовій адміністрації підтвердили удар по навчальному закладу о 21:30 29 липня.
Згодом у МВС повідомили, що через обстріл одна людина та ще п’ятеро дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сумська ОВА, Сумська міськрада, ДСНС України, МВС України