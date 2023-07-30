Двоє загиблих та вже 20 поранених: що відомо про удар по Сумах

У Сумах ракетним ударом 29 липня зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти, гуртожитки та багатоповерхівки.

Оновлено 30 липня о 12:51. Ворожа атака забрала життя двох людей, ще 20 осіб постраждали.

Троє з поранених перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

Тимчасове місце для проживання надали 13 особам.

Розбір завалів та евакуація населення триває. На місці працюють 36 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

До робіт залучено сім одиниць техніки ДСНС та стільки ж одиниць комунальної техніки.

До ранку 30 липня фахівці полагодили пошкоджені ракетним ударом елементи контактної мережі по вул. Ковпака.

Завдяки цьому вдалось відновити рух тролейбусів у місті.

Працівники Електроавтотрансу наразі продовжують усувати решту технічних несправностей.

Після удару пожежу на значній площі було ліквідовано о третій ночі.

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Нагадаємо, що в Сумській обласній військовій адміністрації підтвердили удар по навчальному закладу о 21:30 29 липня.

Згодом у МВС повідомили, що через обстріл одна людина та ще п’ятеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сумська ОВА, Сумська міськрада, ДСНС України, МВС України

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