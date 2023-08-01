Под ударом – десятки домов и интернат: РФ сбросила 6 авиабомб на поселок Нью-Йорк

Российские оккупанты накануне сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк в Донецкой области.

Об этом утром 1 августа сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, в населенном пункте разрушениям подверглись два многоквартирных, 31 частный дом, а также школа-интернат.

Руководитель областной военной администрации Павел Кириленко сообщает о повреждении 35 домов.

– Люди благодаря своевременной эвакуации не пострадали, – отмечают в МВД Украины.

Еще пять домов повреждены в Торецке.

Из зенитно-ракетных комплексов С-300 россияне били по Краматорску и Веселому.

В Краматорске тремя ракетами повреждено админздание и промышленные помещения.

В Веселом под удар попало фермерское хозяйство. Люди, к счастью, не пострадали.

В Зоряном от артиллерийских обстрелов погибли местные 34-летний и 38-летний жители.

Одного мужчину убило на месте. Другой умер от несовместимых с жизнью ран во время эвакуации Белыми ангелами в больницу.

40-летней раненой женщине оказали помощь полицейские.

Под обстрелами накануне находились также Угледар и Благодатное на Волновахском направлении. В этих населенных пунктах Великоновоселковской общины обошлось без жертв.

Авдеевка подверглась танковым обстрелам. Там зафиксировано попадание на четырех улицах.

В Марьинской общине под вражеским огнем находились Красногоровка и Георгиевка.

Поврежден дом в Соловьево Очеретинской общины.

На Горловском направлении россияне обстреляли из Ураганов Александро-Калиново Ильиновской общины.

В Часовоярской общине поврежден дом.

По пять домов повреждены в Звановке и Переездном на Лисичанском направлении.

В Лиманской общине зафиксировано 16 обстрелов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: МВД Украины, Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.