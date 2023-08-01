Под ударом – десятки домов и интернат: РФ сбросила 6 авиабомб на поселок Нью-Йорк
Российские оккупанты накануне сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк в Донецкой области.
Об этом утром 1 августа сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
По данным правоохранителей, в населенном пункте разрушениям подверглись два многоквартирных, 31 частный дом, а также школа-интернат.
Руководитель областной военной администрации Павел Кириленко сообщает о повреждении 35 домов.
– Люди благодаря своевременной эвакуации не пострадали, – отмечают в МВД Украины.
Еще пять домов повреждены в Торецке.
Из зенитно-ракетных комплексов С-300 россияне били по Краматорску и Веселому.
В Краматорске тремя ракетами повреждено админздание и промышленные помещения.
В Веселом под удар попало фермерское хозяйство. Люди, к счастью, не пострадали.
В Зоряном от артиллерийских обстрелов погибли местные 34-летний и 38-летний жители.
Одного мужчину убило на месте. Другой умер от несовместимых с жизнью ран во время эвакуации Белыми ангелами в больницу.
40-летней раненой женщине оказали помощь полицейские.
Под обстрелами накануне находились также Угледар и Благодатное на Волновахском направлении. В этих населенных пунктах Великоновоселковской общины обошлось без жертв.
Авдеевка подверглась танковым обстрелам. Там зафиксировано попадание на четырех улицах.
В Марьинской общине под вражеским огнем находились Красногоровка и Георгиевка.
Поврежден дом в Соловьево Очеретинской общины.
На Горловском направлении россияне обстреляли из Ураганов Александро-Калиново Ильиновской общины.
В Часовоярской общине поврежден дом.
По пять домов повреждены в Звановке и Переездном на Лисичанском направлении.
В Лиманской общине зафиксировано 16 обстрелов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: МВД Украины, Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко