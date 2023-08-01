Під ударом – десятки будинків та інтернат: РФ скинула 6 авіабомб на селище Нью-Йорк
Російські окупанти напередодні скинули шість авіабомб на селище Нью-Йорк у Донецькій області.
Про це вранці 1 серпня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, у населеному пункті руйнувань зазнали два багатоквартирних, 31 приватний будинок, а також школа-інтернат.
Керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє про пошкодження 35 будинків.
– Люди завдяки вчасній евакуації не постраждали, – зазначають у МВС України.
Ще п’ять будинків пошкоджено в Торецьку.
Із зенітно-ракетних комплексів С-300 росіяни гатили по Краматорську та Веселому.
У Краматорську трьома ракетами пошкоджено адмінбудівлю та промислові приміщення.
У Веселому під удар потрапило фермерське господарство. Люди, на щастя, не постраждали.
У Зоряному від артилерійського обстрілу загинули місцеві 34-річний і 38-річний жителі.
Одного чоловіка вбило на місці. Інший помер від несумісних з життям ран під час евакуації Білими янголами до лікарні.
40-річній пораненій жінці надали допомогу поліцейські.
Під обстрілами напередодні перебували також Вугледар та Благодатне на Волноваському напрямку. У цих населених пунктах Великоновосілківської громади минулося без жертв.
Авдіївка зазнала танкового обстрілу. Там зафіксовано влучання на чотирьох вулицях.
У Мар’їнській громаді під ворожим вогнем перебувала Красногорівка та Георгіївка.
Пошкоджено будинок у Соловйовому Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку росіяни обстріляли з Ураганів Олександро-Калинове Іллінівської громади.
У Часовоярській громаді пошкоджено будинок.
По п’ять будинків пошкоджено в Званівці та Переїзному на Лисичанському напрямку.
У Лиманській громаді зафіксовано 16 обстрілів.
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Джерело: МВС України, Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко
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