Під ударом – десятки будинків та інтернат: РФ скинула 6 авіабомб на селище Нью-Йорк

Російські окупанти напередодні скинули шість авіабомб на селище Нью-Йорк у Донецькій області.

Про це вранці 1 серпня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, у населеному пункті руйнувань зазнали два багатоквартирних, 31 приватний будинок, а також школа-інтернат.

Керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє про пошкодження 35 будинків.

– Люди завдяки вчасній евакуації не постраждали, – зазначають у МВС України.

Ще п’ять будинків пошкоджено в Торецьку.

Із зенітно-ракетних комплексів С-300 росіяни гатили по Краматорську та Веселому.

У Краматорську трьома ракетами пошкоджено адмінбудівлю та промислові приміщення.

У Веселому під удар потрапило фермерське господарство. Люди, на щастя, не постраждали.

У Зоряному від артилерійського обстрілу загинули місцеві 34-річний і 38-річний жителі.

Одного чоловіка вбило на місці. Інший помер від несумісних з життям ран під час евакуації Білими янголами до лікарні.

40-річній пораненій жінці надали допомогу поліцейські.

Під обстрілами напередодні перебували також Вугледар та Благодатне на Волноваському напрямку. У цих населених пунктах Великоновосілківської громади минулося без жертв.

Авдіївка зазнала танкового обстрілу. Там зафіксовано влучання на чотирьох вулицях.

У Мар’їнській громаді під ворожим вогнем перебувала Красногорівка та Георгіївка.

Пошкоджено будинок у Соловйовому Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку росіяни обстріляли з Ураганів Олександро-Калинове Іллінівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджено будинок.

По п’ять будинків пошкоджено в Званівці та Переїзному на Лисичанському напрямку.

У Лиманській громаді зафіксовано 16 обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МВС України, Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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