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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне жалуются на атаку кораблей Сергей Котов и Василий Быков

Корвет Сергій Котов флоту РФ

Утром 1 августа Минобороны РФ пожаловалось на атаку на патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков Черноморского флота.

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что корабли, “выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря”, атаковали три морских безэкипажных катера.

Экипаж кораблей якобы уничтожил катера из штатного вооружения и “продолжил выполнять поставленные задачи”.

Напомним, что о выходе современного корвета Сергей Котов в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой еще 26 июля сообщали в разведке Минобороны Великобритании.

Тогда в британском оборонном ведомстве предполагали, что Сергей Котов станет частью оперативной группы РФ по перехвату коммерческих судов, которые, по убеждению российской стороны, направляются в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Російська агресія, РФ, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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