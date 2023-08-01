Россияне жалуются на атаку кораблей Сергей Котов и Василий Быков
Утром 1 августа Минобороны РФ пожаловалось на атаку на патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков Черноморского флота.
В оборонном ведомстве РФ утверждают, что корабли, “выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря”, атаковали три морских безэкипажных катера.
Экипаж кораблей якобы уничтожил катера из штатного вооружения и “продолжил выполнять поставленные задачи”.
Напомним, что о выходе современного корвета Сергей Котов в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой еще 26 июля сообщали в разведке Минобороны Великобритании.
Тогда в британском оборонном ведомстве предполагали, что Сергей Котов станет частью оперативной группы РФ по перехвату коммерческих судов, которые, по убеждению российской стороны, направляются в Украину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Минобороны России
Фото: Минобороны России