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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ вывела в Черное море корвет Сергей Котов для перехвата судов – разведка Британии

РФ вывела в Черное море корвет Сергей Котов для перехвата судов – разведка Британии

Россия вывела в южную часть Черного моря современный корвет Сергей Котов.

В настоящее время корабль патрулирует судоходный путь между Босфором и Одессой.

Чорне море, Одеса, Босфор

В разведке Минобороны Великобритании считают реалистичной вероятность, что Сергей Котов станет частью оперативной группы РФ по перехвату коммерческих судов, которые, по убеждению российской стороны, направляются в Украину.

Британские разведчики уверены: из-за срыва россиянами зерновой инициативы в Черном море возросла угроза опасности.

Напомним, что 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения и после взрывов на Крымском мосту, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению.

А уже с 18 июля россияне начали каждую ночь атаковать портовую инфраструктуру на Юге Украины.

В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

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