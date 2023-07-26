РФ вывела в Черное море корвет Сергей Котов для перехвата судов – разведка Британии
Россия вывела в южную часть Черного моря современный корвет Сергей Котов.
В настоящее время корабль патрулирует судоходный путь между Босфором и Одессой.
В разведке Минобороны Великобритании считают реалистичной вероятность, что Сергей Котов станет частью оперативной группы РФ по перехвату коммерческих судов, которые, по убеждению российской стороны, направляются в Украину.
Британские разведчики уверены: из-за срыва россиянами зерновой инициативы в Черном море возросла угроза опасности.
Напомним, что 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения и после взрывов на Крымском мосту, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению.
А уже с 18 июля россияне начали каждую ночь атаковать портовую инфраструктуру на Юге Украины.
В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:
- ночью 18 июля – шесть крылатых ракет Калибр;
- ночью 19 июля – восемь ракет Х-22, одна ракета Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131;
- ночью 20 июля – 12 Shahed-136/131, два Калибра, сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс;
- ночью 21 июля – три Калибра;
- днем 21 июля – семь ракет Оникс;
- ночью 23 июля – четыре крылатых ракеты морского базирования Калибр, пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К, пять крылатых ракет Оникс, три крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, две баллистические ракеты Искандер-М;
- ночью 24 июля – три дрона Shahed-136/131.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Минобороны России
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