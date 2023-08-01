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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни скаржаться на атаку кораблів Сергій Котов та Василь Биков

Корвет Сергій Котов флоту РФ

Уранці 1 серпня Міноборони РФ поскаржилось на атаку на патрульні кораблі Сергій Котов та Василь Биков Чорноморського флоту.

В оборонному відомстві РФ стверджують, що кораблі, які “виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря”, атакували три морські безекіпажні катери.

Екіпаж кораблів буцімто знищив катери зі штатного озброєння та “продовжив виконувати поставлені завдання”.

Нагадаємо, що про вихід сучасного корвета Сергій Котов у південну частину Чорного моря для патрулювання судноплавного шляху між Босфором та Одесою ще 26 липня повідомляли в розвідці Міноборони Великої Британії.

Тоді в британському оборонному відомстві припускали, що Сергій Котов стане частиною оперативної групи РФ із перехоплення комерційних суден, які, на переконання російської сторони, прямують до України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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