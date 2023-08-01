Росіяни скаржаться на атаку кораблів Сергій Котов та Василь Биков
Уранці 1 серпня Міноборони РФ поскаржилось на атаку на патрульні кораблі Сергій Котов та Василь Биков Чорноморського флоту.
В оборонному відомстві РФ стверджують, що кораблі, які “виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря”, атакували три морські безекіпажні катери.
Екіпаж кораблів буцімто знищив катери зі штатного озброєння та “продовжив виконувати поставлені завдання”.
Нагадаємо, що про вихід сучасного корвета Сергій Котов у південну частину Чорного моря для патрулювання судноплавного шляху між Босфором та Одесою ще 26 липня повідомляли в розвідці Міноборони Великої Британії.
Тоді в британському оборонному відомстві припускали, що Сергій Котов стане частиною оперативної групи РФ із перехоплення комерційних суден, які, на переконання російської сторони, прямують до України.
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Джерело: Міноборони Росії
Фото: Міноборони Росії
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