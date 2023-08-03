На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський
Уранці 3 серпня українським саперам вдалося виявити дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
Міни, зазначає бригадний генерал, було знешкоджено.
Це дозволило гарантувати безпеку експертів.
На оприлюдненому Олександром Тарнавським відео чути постріли із стрілецької зброї – у той момент сапери саме намагались ліквідувати другу міну.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.
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Джерело: Командувач Тарнавський
Фото: Командувач Тарнавський