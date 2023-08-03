Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський

На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський

Уранці 3 серпня українським саперам вдалося виявити дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Міни, зазначає бригадний генерал, було знешкоджено.

Це дозволило гарантувати безпеку експертів.

На оприлюдненому Олександром Тарнавським відео чути постріли із стрілецької зброї – у той момент сапери саме намагались ліквідувати другу міну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Командувач Тарнавський

Фото: Командувач Тарнавський

АЕС, ЗАЕС, Запорізька область, МАГАТЕ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
”Спекотне” літо для окупантів у розпалі: під Бердянськом гримлять вибухи
Вибух
Мають підземні міста. Окупанти побудували навколо Мелітополя 3−4 лінії оборони — Федоров
Російські окупанти в Криму
У розвідці Британії назвали, які проблеми чекають на росіян на Півдні
На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки в районі Берестового та Новоселівського
Бої на фронті
ЗСУ зайняли позиції поблизу Оріхова на Запоріжжі – МВС
На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
На дорозі, по якій на ЗАЕС мали їхати експерти МАГАТЕ, знайшли дві міни – Тарнавський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь