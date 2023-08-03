Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 в августе и рост цен на зерно после атаки РФ по Измаилу: 526-й день войны

3 августа, 0:12

Зеленский встретился с венгерской общиной и силами ВСУ на Закарпатье

Во время рабочей поездки в Закарпатскую область в городе Берегово президент Владимир Зеленский встретился с представителями и представительницами венгерской общины и военнослужащими 128-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования Запад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и 101-й отдельной бригады территориальной обороны Регионального управления Запад Сил территориальной обороны.

Глава государства выразил благодарность украинским военным и всем, благодаря кому те, кто проживает сегодня на Закарпатье, их дети чувствуют себя защищенными. Президент и участники встречи почтили память героев, которые отдали ради этого свои жизни.

— Благодарен, что воины из Закарпатья так героически и эффективно борются с российскими оккупантами ради нашего государства, нашей общей свободы. Воюют в разных боевых бригадах. Все мы — граждане Украины: и этнические венгры, и этнические украинцы, и все другие наши национальные сообщества. Все мы защищаем наше государство, все мы помогаем нашим воинам, всем нашим героям, — сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил и за внимательное отношение к переселенцам, которые временно проживают на Закарпатье.

Также Владимир Зеленский встретился и с представителями венгерской общины в Украине, что происходит впервые.

Мэр Берегового Золтан Бабьяк напомнил, что Владимир Зеленский использовал венгерский язык в новогоднем обращении.

— Вы — первый Президент Украины, который использовал наш родной язык в обращении. Было очень приятно это слышать! Спасибо за то, что вы нашли возможность встретиться с нами, — сказал мэр Берегового.

Депутат Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдита Петеи поблагодарила Главу государства за встречу и внимание к Закарпатью.

Президент вручил военнослужащим, которые присутствовали на встрече, государственные награды: ордена За мужество IIІ степени и медали За военную службу Украине и Защитнику Отечества.