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Марта Бондаренко, редактор ленты

Очередной “хлопок” в Крыму: сообщают о взрывах в Джанкое и Октябрьском

Вибух
Фото: Depositphotos

В оккупированном Джанкое был слышен громкий взрыв.

Об этом сообщают местные жители.

Также сообщают о прилете в Октябрьском Красноногвардейского района. По неподтвержденной информации, в поселке якобы утилизируют боеприпасы.

Взрывы в Джанкое 8 августа 2023 года — что известно о взрывах в Джанкое

Также люди слышали взрывы и в Старом Крыму.

Война в Украине, Взрыв, Крым
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