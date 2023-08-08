Очередной “хлопок” в Крыму: сообщают о взрывах в Джанкое и Октябрьском

Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.

7 августа, 18:01

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