Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
Очередной “хлопок” в Крыму: сообщают о взрывах в Джанкое и Октябрьском
В оккупированном Джанкое был слышен громкий взрыв.
Об этом сообщают местные жители.
Также сообщают о прилете в Октябрьском Красноногвардейского района. По неподтвержденной информации, в поселке якобы утилизируют боеприпасы.
Также люди слышали взрывы и в Старом Крыму.
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