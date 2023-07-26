Как выглядит авиабаза в Крыму после взрывов: СМИ показали спутниковые снимки

Следы пожара после взрывов 24 июля на складах боеприпасов на российской авиабазе в поселке Веселое Джанкойского района в оккупированном Крыму зафиксированы на спутниковых снимках, которые обнародовало издание Крым. Реалии.

На фото, сделанных Planet.com, видно, как аэродром, где, как ранее выяснили OSINT-аналитики, еще в ноябре 2022 года начались строительные работы, выглядел до взрывов и после.

Утром 24 июля в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы в районе аэродром и складов с боеприпасами в поселке Веселое — якобы после атаки дронов.

В результате взрывов там начался масштабный пожар, поэтому оккупационные власти объявили об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 км. Также оккупанты приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе.

Фото: Google Maps

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