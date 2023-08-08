Чергова “бавовна” у Криму: повідомляють про вибухи у Джанкої та Октябрському

В окупованому Джанкої було чути гучний вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Також повідомляють про приліт в Октябрському Красногвардійського району. За непідтвердженою інформацією, в селищі нібито утилізують боєприпаси.

Стало відомо, що і в Джанкойському районі утилізують боєприпаси.

Також люди чули вибухи і в Старому Криму.

Вночі 4 серпня пролунали вибухи в Армянську, Джанкої та Феодосії. Гучна була ніч і в російському Новоросійську.

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