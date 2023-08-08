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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Чергова “бавовна” у Криму: повідомляють про вибухи у Джанкої та Октябрському

Вибух
Фото: Depositphotos

В окупованому Джанкої було чути гучний вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Також повідомляють про приліт в Октябрському Красногвардійського району. За непідтвердженою інформацією, в селищі нібито утилізують боєприпаси.

Стало відомо, що і в Джанкойському районі утилізують боєприпаси.

Вибухи у Джанкої 8 серпня 2023 року – що відомо про вибухи у Джанкої

Також люди чули вибухи і в Старому Криму.

Вночі 4 серпня пролунали вибухи в Армянську, Джанкої та Феодосії. Гучна була ніч і в російському Новоросійську.

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Війна в Україні, Вибух, Крим
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