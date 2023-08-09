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Татьяна Забожко, редактор ленты

Погиб 18-летний парень: РФ трижды обстреляла Днепропетровщину

Обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області 9 серпня 2023

Российские войска, начиная с вечера 8 августа, трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Из тяжелой артиллерии россияне били по Никополю и Марганецкой общине.

– Трагическая ночь… Погиб 18-летний парень. Еще трое мужчин – 21-го, 35-ти и 44-х лет – получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Во время обстрела повреждена церковь, пять частных домов, две хозяйственных постройки, авто, несколько линий электропередачи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область, Російська агресія, РФ
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

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