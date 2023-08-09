Погиб 18-летний парень: РФ трижды обстреляла Днепропетровщину
Российские войска, начиная с вечера 8 августа, трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Из тяжелой артиллерии россияне били по Никополю и Марганецкой общине.
– Трагическая ночь… Погиб 18-летний парень. Еще трое мужчин – 21-го, 35-ти и 44-х лет – получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
Во время обстрела повреждена церковь, пять частных домов, две хозяйственных постройки, авто, несколько линий электропередачи.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский