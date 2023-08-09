Загинув 18-річний хлопець: РФ тричі обстріляла Дніпропетровщину
Російські війська, починаючи з вечора 8 серпня, тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
З важкої артилерії росіяни гатили по Нікополю та Марганецькій громаді.
– Трагічна ніч… Загинув 18-річний хлопець. Ще троє чоловіків – 21-го, 35-ти та 44-х років – дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під час обстрілу пошкоджено церкву, п’ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередачі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
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