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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Загинув 18-річний хлопець: РФ тричі обстріляла Дніпропетровщину

Обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області 9 серпня 2023

Російські війська, починаючи з вечора 8 серпня, тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

З важкої артилерії росіяни гатили по Нікополю та Марганецькій громаді.

– Трагічна ніч… Загинув 18-річний хлопець. Ще троє чоловіків – 21-го, 35-ти та 44-х років – дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під час обстрілу пошкоджено церкву, п’ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередачі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Російська агресія, РФ
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