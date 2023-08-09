Взрывы в Крыму и контрнаступление ВСУ: что происходит на 532-й день войны

России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ

Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.

8 августа, 16:03

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