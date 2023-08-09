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Валентина Чорна, редактор ленты

Взрывы в Крыму и контрнаступление ВСУ: что происходит на 532-й день войны

532-й день війни
9 августа, 0:49

Кассетные боеприпасы США дали новый импульс украинскому контрнаступлению

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что контрнаступление ВСУ осложняли большие минные поля и преимущество России в авиации — это мешало Силам обороны масштабно использовать западную бронетехнику для прорыва вражеских позиций.

Однако применение кассетных боеприпасов и изменение тактики позволили ВСУ в некоторых местах подойти к основным оборонительным рубежам оккупантов.

9 августа, 0:39

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель

Подводная лодка проекта Варшавянка может быть снаряжена 4 ракетами типа Калибр, сообщили в Оперативном командовании Юг.

9 августа, 0:21

Зеленский озвучил дату проведения саммита Крымской платформы

Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ

Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.

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