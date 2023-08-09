Взрывы в Крыму и контрнаступление ВСУ: что происходит на 532-й день войны
Кассетные боеприпасы США дали новый импульс украинскому контрнаступлению
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что контрнаступление ВСУ осложняли большие минные поля и преимущество России в авиации — это мешало Силам обороны масштабно использовать западную бронетехнику для прорыва вражеских позиций.
Однако применение кассетных боеприпасов и изменение тактики позволили ВСУ в некоторых местах подойти к основным оборонительным рубежам оккупантов.
Россия вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель
Подводная лодка проекта Варшавянка может быть снаряжена 4 ракетами типа Калибр, сообщили в Оперативном командовании Юг.
Зеленский озвучил дату проведения саммита Крымской платформы
Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.Наталья Луценко, Оксана Лотоцкая