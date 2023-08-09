Задержали с поличным. Действующий нардеп требовал с предпринимателя $85 тыс. за землю
НАБУ, САП и СБУ разоблачили действующего нардепа IX созыва и двух его пособников (один из них является его помощником) на взятке в $85 тыс.
По данным следствия, народный избранник, который одновременно является председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, предложил предпринимателю получить землю под обработку.
Эта земля была в сфере управления госпредприятий. Свои услуги он оценил в расчете $130/ га земли.
– В результате достигнутых договоренностей, за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий, сумма переданной неправомерной выгоды должна была составлять $221 тыс. При этом, 85 тыс. долл. США должны были стать авансом и быть переданы до начала обработки земель, – сообщили в НАБУ.
8 августа нардепа и двух его пособников задержали с поличным, во время передачи аванса. В этот же день нардепу сообщили о подозрении.
Предприниматель, у которого требовали взятку, написал заявление. Расследование начали по ст. ч. 4 368 УКУ.
Напомним, в Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета. Преступники выбивали $92 тыс. из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский