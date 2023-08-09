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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Задержали с поличным. Действующий нардеп требовал с предпринимателя $85 тыс. за землю

Задержали с поличным. Действующий нардеп требовал с предпринимателя $85 тыс. за землю
Фото: НАБУ

НАБУ, САП и СБУ разоблачили действующего нардепа IX созыва и двух его пособников (один из них является его помощником) на взятке в $85 тыс.

По данным следствия, народный избранник, который одновременно является председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, предложил предпринимателю получить землю под обработку.

Эта земля была в сфере управления госпредприятий. Свои услуги он оценил в расчете $130/ га земли.

– В результате достигнутых договоренностей, за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий, сумма переданной неправомерной выгоды должна была составлять $221 тыс. При этом, 85 тыс. долл. США должны были стать авансом и быть переданы до начала обработки земель, – сообщили в НАБУ.

8 августа нардепа и двух его пособников задержали с поличным, во время передачи аванса. В этот же день нардепу сообщили о подозрении.

Предприниматель, у которого требовали взятку, написал заявление. Расследование начали по ст. ч. 4 368 УКУ.

Напомним, в Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета. Преступники выбивали $92 тыс. из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.

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Источник: НАБУ
затримання хабарника, НАБУ, нардеп, САП, СБУ, Взятка
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Орест Дрималовский
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