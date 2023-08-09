Вимагав $92 тис. з місцевого підприємця. У Кропивницькому СБУ затримала депутата-рекетира
У Кропивницькому Служба безпеки України викрила злочинне угруповання рекетирів, яке очолював чинний депутат міської ради.
Як з’ясували слідчі, під його керівництвом злочинці вибивали $92 тис. з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес.
Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи.
Співробітники СБУ затримали депутата на гарячому під час передачі йому другої частини грошей.
За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.
– За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства, – розповіли в СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата правоохоронці виявили велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом.
На підставі зібраних доказів йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський