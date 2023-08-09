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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Затримали на гарячому. Чинний нардеп вимагав з підприємця $85 тис. за землю

Затримали на гарячому. Чинний нардеп вимагав з підприємця $85 тис. за землю
Фото: НАБУ

НАБУ, САП та СБУ викрили чинного нардепа IX скликання та двох його пособників (один з них є його помічником) на хабарі у $85 тис. 

За даними слідства, народний обранець, який одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, запропонував підприємцю отримати землю під обробку. 

Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої послуги він оцінив у розрахунку $130/ га землі.

– В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств, сума переданої неправомірної вигоди повинна була становити $221 тис. При цьому, 85 тис. дол. США  мали стати авансом і бути передані до початку обробітку земель, – повідомили в НАБУ.

8 серпня нардепа і двох його пособників затримали на гарячому, під час передачі авансу. Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.

Підприємець, у якого вимагали хабар, написав заяву. Розслідування розпочали за ст. ч. 4 368 ККУ.

Нагадаємо, у Кропивницькому Служба безпеки України викрила злочинне угруповання рекетирів, яке очолював чинний депутат міської ради. Злочинці вибивали $92 тис. з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес.

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Джерело: НАБУ
затримання хабарника, НАБУ, нардеп, САП, СБУ, Хабар
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