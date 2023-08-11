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Юлия Захарченко, редактор ленты

Густой и черный дым в небе: в Московской области вспыхнул пожар

Густой и черный дым в небе: в Московской области вспыхнул пожар
Фото: Факти ICTV

В Московской области на территории России вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

Сейчас точно неизвестно, где именно вспыхнул пожар и что горит, однако в сети появились первые фотографии с места происшествия.

По данным из неофициальных источников, в Одинцово Московской области сильный пожар. По предварительным данным, горит склад на площади 2 тыс. кв. м.

Пожар в Одинцово Московской области на складе: подробности пожара

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Густой и черный дым в небе: в Московской области вспыхнул пожар

Война в Украине, Москва, Пожар, Росія
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

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