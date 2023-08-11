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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Густий і чорний дим у небі: у Московській області спалахнула пожежа

Густий і чорний дим у небі: у Московській області спалахнула пожежа
Фото: Факти ICTV

У Московській області на території Росії спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що у небі піднявся густий і чорний дим.

Наразі точно невідомо, де саме спалахнула пожежа та що горить, проте у мережі з’явилися перші фотографії з місця події.

За даними з неофіційних джерел, в Одинцово Московської області сильна пожежа. За попередніми даними, горить склад на площі 2 тис. кв. м.

Пожежа в Одинцово Московської області на складі: подробиці пожежі

Повідомляється, що в Одинцово було чути вибухи. Дим від пожежі видно за кілька кілометрів.

Варто зазначити, що Одинцово всього за 30 км від Москви. Також неподалік від Одинцова розташовані два аеропорти – Внуково (10 км від міста) і Шереметьєво (40 км).

Крім того, в Одинцовському міському окрузі Московської області розташоване елітне селище Барвиха, де живуть зірки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Густий і чорний дим у небі: у Московській області спалахнула пожежа

Війна в Україні, Москва, Пожежа, Росія
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