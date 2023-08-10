Бомбардировщик Посланник нового поколения: над чем работал завод в Сергиевом Посаде, где раздавались взрывы

Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде, где днем 9 августа прогремел мощный взрыв, был привлечен к разработке новейшего бомбардировщика Посланник.

Об этом сообщают российские пропагандистские медиа. По данным сайта государственных закупок РФ, завод осуществляет поставки оптики российским силовикам, а с 2019 года участвует в разработке Посланника — бомбардировщика нового поколения.

По информации из открытых источников, с марта 2022 года государственные контракты предприятия больше не публикуются в публичном доступе, однако остаются доступными ранее оформленные документы.

Журналисты заметили среди договоров — выполнение составной части опытно-конструкторской работы на тему шифр: Посланник-1ОЭП/Л. Там указано, что срок выполнения контракта — 2027 год.

В документах говорится, что заказчиком работ является национальный исследовательский институт Экран, занимающийся разработкой оборудования для военной авиации. Стоимость работ составляет 69 млн рублей (по актуальному курсу — это около $711 тыс.).

Посланник — дальний бомбардировщик, который разрабатывает конструкторское бюро Туполев для российского Министерства обороны. В конструкции ракетоносца планируют применять технологии, с помощью которых можно существенно уменьшить заметность по технологии стелс.

Российские источники утверждают, что якобы бомбардировщик Посланник будет иметь возможность нести имеющиеся и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие.

Известно, что его планируют оснастить новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Согласно другим двум государственным контрактам, завод в Сергиевом Посаде под Москвой передает Российской гвардии бинокли и дозиметры.

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