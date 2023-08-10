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Татьяна Забожко, редактор ленты

Под удар попал горсовет: РФ сбросила авиабомбу на Купянск

Російські літаки Ту-22М3

В полночь 10 августа российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области и село Кондрашовка, что неподалеку.

По Купянску оккупанты ударили фугасной авиабомбой ФАБ-250.

Ударом повреждено здание горсовета.

В половине восьмого захватчики снова открыли огонь по Купянску.

Утром подвергся разрушениям дом.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

В Кондрашовке Купянского района во время ночных обстрелов пострадали два человека.

Ранения получили 41-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Харьковская область
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