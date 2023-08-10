Под удар попал горсовет: РФ сбросила авиабомбу на Купянск
В полночь 10 августа российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области и село Кондрашовка, что неподалеку.
По Купянску оккупанты ударили фугасной авиабомбой ФАБ-250.
Ударом повреждено здание горсовета.
В половине восьмого захватчики снова открыли огонь по Купянску.
Утром подвергся разрушениям дом.
В настоящее время информация о пострадавших не поступала, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
В Кондрашовке Купянского района во время ночных обстрелов пострадали два человека.
Ранения получили 41-летний мужчина и 39-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Минобороны России
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский