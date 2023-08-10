Під удар потрапила міськрада: РФ скинула авіабомбу на Куп’янськ
Опівночі 10 серпня російські війська обстріляли місто Куп’янськ Харківської області та село Кіндрашівка, що неподалік.
По Куп’янську окупанти вгатили фугасною авіабомбою ФАБ-250.
Ударом пошкоджено будівлю міськради.
О пів на восьму загарбники знову відкрили вогонь по Куп’янську.
Уранці руйнувань зазнав будинок.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У Кіндрашівці Куп’янського району під час нічного обстрілу постраждали дві людини.
Поранення дістали 41-річний чоловік та 39-річна жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Міноборони Росії
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський