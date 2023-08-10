Під удар потрапила міськрада: РФ скинула авіабомбу на Куп’янськ

Опівночі 10 серпня російські війська обстріляли місто Куп’янськ Харківської області та село Кіндрашівка, що неподалік.

По Куп’янську окупанти вгатили фугасною авіабомбою ФАБ-250.

Ударом пошкоджено будівлю міськради.

О пів на восьму загарбники знову відкрили вогонь по Куп’янську.

Уранці руйнувань зазнав будинок.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Кіндрашівці Куп’янського району під час нічного обстрілу постраждали дві людини.

Поранення дістали 41-річний чоловік та 39-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

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