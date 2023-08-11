В Норвегии эвакуировали более 4 тыс. человек из-за масштабного наводнения
В Норвегии примерно четырем тысячам человек, которые живут неподалеку от рек и водоемов, пришлось эвакуироваться из-за наводнений. Сильные ливни здесь продолжаются с начала недели.
По данным издания Associated Press, спасатели привлекли вертолеты, чтобы забрать жителей из отдаленных районов. Наводнение может продлиться еще по меньшей мере сутки, основные магистрали в ближайшее время будут закрыты.
На территории страны объявили красный уровень опасности для южных регионов. Накануне в Норвегии после разлива реки Гломмы частично прорвало дамбу.
Там пытаются оценить ущерб, нанесенный в результате потопа. Местные власти предупреждают о возможном обрушении железнодорожного моста над рекой Логен.
Вскоре стало известно, что мост стабилен, однако движение на нем до сих пор не восстановили. Штормовая погода привела к затоплению улиц и дорог.
Непогода затронула и другие страны. В Финляндии работодателям поручили оценить необходимость поездок работников в офисы и по возможности позволить им работать из дома.
В то же время в центральной и западной частях Швеции объявили красный уровень опасности из-за ливней, которые привели к поднятию уровня рек.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко