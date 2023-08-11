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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Норвегии эвакуировали более 4 тыс. человек из-за масштабного наводнения

В Норвегии эвакуировали более 4 тыс. человек из-за масштабного наводнения
Фото: Getty Images

В Норвегии примерно четырем тысячам человек, которые живут неподалеку от рек и водоемов, пришлось эвакуироваться из-за наводнений. Сильные ливни здесь продолжаются с начала недели.

По данным издания Associated Press, спасатели привлекли вертолеты, чтобы забрать жителей из отдаленных районов. Наводнение может продлиться еще по меньшей мере сутки, основные магистрали в ближайшее время будут закрыты.

На территории страны объявили красный уровень опасности для южных регионов. Накануне в Норвегии после разлива реки Гломмы частично прорвало дамбу.

Там пытаются оценить ущерб, нанесенный в результате потопа. Местные власти предупреждают о возможном обрушении железнодорожного моста над рекой Логен.

Вскоре стало известно, что мост стабилен, однако движение на нем до сих пор не восстановили. Штормовая погода привела к затоплению улиц и дорог.

Непогода затронула и другие страны. В Финляндии работодателям поручили оценить необходимость поездок работников в офисы и по возможности позволить им работать из дома.

В то же время в центральной и западной частях Швеции объявили красный уровень опасности из-за ливней, которые привели к поднятию уровня рек.

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Источник: AP
Злива, Міст, Норвегия, Наводнение, потоп, Фінляндія, Швеция
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