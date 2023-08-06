Словения страдает от масштабного наводнения: есть погибшие, многие города без света

В Словении произошло масштабное наводнение, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Многие города остались без снабжения электричеством.

По данным иностранных изданий, в Словении около 16 тыс. домохозяйств не имеют света. Самая сложная ситуация наблюдается в регионе Згорня Савинская долина, где обесточены дома и квартиры 2 305 жителей.

Спасатели пытаются забрать людей из районов, которые больше всего затопило. С помощью вертолетов в город Скофья-Лока, где были затоплены грузовики и другие транспортные средства, пытаются добраться специальные подразделения.

Один из спасателей отметил, что Словения не видела подобных наводнений, вероятно, около 1 тыс. лет. В частности, во время непогоды погибла пожилая местная жительница. Сейчас устанавливаются обстоятельства ее смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Словении, которая пострадала в результате масштабной непогоды.

— Выражаю искренние соболезнования дружественной Словении в связи с продолжающимся наводнением, которое уже привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Желаю выздоровления всем пострадавшим, скорейшего преодоления последствий бедствия, восстановления домов и инфраструктуры, — отметил глава государства.

Агентство окружающей среды Словении объявило о красном предупреждении из-за масштабных наводнений. Метеорологи говорят, что сильные дожди могут распространиться на соседние Хорватию и Боснию, а также продлятся по меньшей мере следующие 24 часа.

Источник : France24

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