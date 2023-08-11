У Норвегії евакуювали понад 4 тис. людей через масштабну повінь

У Норвегії понад чотирьом тисячам людей, які живуть неподалік річок і водойм, довелося евакуюватися через повені. Сильні зливи тут тривають від початку тижня.

За даними видання Associated Press, рятувальники залучили вертольоти, щоб забрати жителів із віддалених районів. Повінь може тривати ще щонайменше добу, основні магістралі найближчим часом будуть закритими.

На території країни оголосили червоний рівень небезпеки для південних регіонів. Напередодні у Норвегії після розливу річки Гломми частково прорвало дамбу.

Там намагаються оцінити збитки, завдані потопом. Місцева влада попереджає про можливе обвалення залізничного мосту над річкою Логен.

Згодом стало відомо, що міст стабільний, проте рух на ньому досі не відновили. Штормова погода призвела до затоплення вулиць і доріг.

Негода зачепила й інші країни. У Фінляндії роботодавцям доручили оцінити необхідність поїздок працівників до офісів і за можливості дозволити їм працювати з дому.

Водночас у центральній і західній частинах Швеції оголосили червоний рівень небезпеки через зливи, які призвели до підняття рівня річок.

Джерело : AP

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