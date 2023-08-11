Во время оккупации Киевщины бежал в сопровождении спецназа РФ. СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру Компартии Симоненко
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко, который во время оккупации Киевщины бежал в Россию в сопровождении спецназа РФ.
Как выяснили следователи, во время оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России с просьбой эвакуировать его.
Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ.
По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме. Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение сопровождало Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.
Оттуда он переехал в Россию, где его назначили заместителем председателя Центрального комитета международного коммунистического объединения Союз коммунистических партий — коммунистической партии советского союза.
– Это полностью прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером — депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы, – сообщили следователи.
В октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой 22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая проходила в городе Гавана на Кубе. Во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность так называемых Л/ДНР.
Кроме того, по данным следствия, 21-22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в съезде антифашистского форума, который состоялся в Минске.
Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ.
На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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