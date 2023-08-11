Під час окупації Київщини втікав у супроводі спецназу РФ. СБУ повідомила про підозру екслідеру Компартії Симоненку

Служба безпеки України повідомила про підозру екслідеру Комуністичної партії Петру Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ.

Як з’ясували слідчі, під час окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії з проханням евакуювати його до країни-агресора.

Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецпрезначенців.

Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку. Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ супроводив Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу.

– Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви, – повідомили слідчі.

У жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій 22-й Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій, яка проходила у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу на форумі Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність так званих Л/ДНР.

Крім того, за даними слідства, 21-22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді антифашистського форуму, який відбувся у Мінську.

Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.