Тревожная ночь. Над Крымом летали беспилотники, слышались взрывы
В оккупированном Крыму ночью слышались взрывы. Пропагандисты заявляют об атак около 20 беспилотников.
Так, российское Минобороны уверяет, что в ночь на 12 августа якобы отбили атаки 20 украинских БпЛА на Крым, пострадавших и разрушений нет.
Говорят, что якобы их силы ПВО уничтожили 14 дронов. А еще шесть беспилотников якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Однако местное население сообщало о мощных взрывах в Новоозерном. Говорили, что более 40 мин работало российское ПВО.
Чьи эти дроны на самом деле, пока не известно. Ждем официальной информации от Генерального штаба ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: edgeautonomy.io
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко