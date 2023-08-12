Тревожная ночь. Над Крымом летали беспилотники, слышались взрывы

В оккупированном Крыму ночью слышались взрывы. Пропагандисты заявляют об атак около 20 беспилотников.

Так, российское Минобороны уверяет, что в ночь на 12 августа якобы отбили атаки 20 украинских БпЛА на Крым, пострадавших и разрушений нет.

Говорят, что якобы их силы ПВО уничтожили 14 дронов. А еще шесть беспилотников якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Однако местное население сообщало о мощных взрывах в Новоозерном. Говорили, что более 40 мин работало российское ПВО.

Чьи эти дроны на самом деле, пока не известно. Ждем официальной информации от Генерального штаба ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: edgeautonomy.io

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