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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Тривожна ніч. Над Кримом літали безпілотники, було чути вибухи

Тривожна ніч. Над Кримом літали безпілотники, було чути вибухи

В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Пропагандисти заявляють про атаку нібито 20 безпілотників.

Так, російське Міноборони запевняє, що у ніч на 12 серпня нібито відбили атаки 20 українських БпЛА на Крим, постраждалих і руйнувань немає.

Говорять, що нібито їхні сили ППО знищили 14 дронів. А ще шість безпілотників нібито подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Проте місцеве населення повідомляло про потужні вибухи у Новоозерному. Говорили, що понад 40 хв працювало російське ППО.

Чиї ці дрони насправді, поки не відомо. Чекаємо офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 535-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: edgeautonomy.io

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Крим
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Наталя Луценко
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Тривожна ніч. Над Кримом літали безпілотники, було чути вибухи
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