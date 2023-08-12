Тривожна ніч. Над Кримом літали безпілотники, було чути вибухи
В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Пропагандисти заявляють про атаку нібито 20 безпілотників.
Так, російське Міноборони запевняє, що у ніч на 12 серпня нібито відбили атаки 20 українських БпЛА на Крим, постраждалих і руйнувань немає.
Говорять, що нібито їхні сили ППО знищили 14 дронів. А ще шість безпілотників нібито подавили засобами радіоелектронної боротьби.
Проте місцеве населення повідомляло про потужні вибухи у Новоозерному. Говорили, що понад 40 хв працювало російське ППО.
Чиї ці дрони насправді, поки не відомо. Чекаємо офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 535-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: edgeautonomy.io
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко