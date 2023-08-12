Работа над реализацией Формулы мира и контрнаступление на Юге Украины: 535-й день войны
На ЗАЭС шестой энергоблок переводят в состояние горячей остановки
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре российская администрация переводит шестой энергоблок в состояние горячей остановки.
Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии. По данным МАГАТЭ, шестой блок планируют перевести в состояние горячей остановки, чтобы якобы продолжить производство пара.
Уже 58 стран поддержали подготовку Формулы мира Украины
Уже 58 стран поддержали подготовку украинской Формулы мира. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
— Если в прошлый раз (на встрече 5 августа в Джидде, — Ред.) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец. Еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, которые хотят присоединиться, — сказал он.
Шольц объяснил, передаст ли Германия ракеты Taurus Украине
В вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока нет новых решений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
— Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе. Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков, — сказал Шольц.
РФ обстреляла приграничье Сумской области
Российские войска девять раз обстреляли приграничные территории Сумской области, где был зафиксирован 51 взрыв в течение суток.
Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины, сообщает Сумская ОВА.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко