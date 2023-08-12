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Юлия Захарченко, редактор ленты

Работа над реализацией Формулы мира и контрнаступление на Юге Украины: 535-й день войны

Ключевые события
00:57
На ЗАЭС шестой энергоблок переводят в состояние горячей остановки
00:49
Уже 58 стран поддержали подготовку Формулы мира Украины
00:22
Шольц объяснил, передаст ли Германия ракеты Taurus Украине
00:08
РФ обстреляла приграничье Сумской области
Работа над реализацией Формулы мира и контрнаступление на Юге Украины: 535-й день войны
12 августа, 0:57

На ЗАЭС шестой энергоблок переводят в состояние горячей остановки

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре российская администрация переводит шестой энергоблок в состояние горячей остановки.

Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии. По данным МАГАТЭ, шестой блок планируют перевести в состояние горячей остановки, чтобы якобы продолжить производство пара.

12 августа, 0:49

Уже 58 стран поддержали подготовку Формулы мира Украины

Уже 58 стран поддержали подготовку украинской Формулы мира. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Если в прошлый раз (на встрече 5 августа в Джидде, — Ред.) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец. Еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, которые хотят присоединиться, — сказал он.

Андрій Єрмак

Фото: Офис президента

12 августа, 0:22

Шольц объяснил, передаст ли Германия ракеты Taurus Украине

В вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока нет новых решений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе. Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков, — сказал Шольц.

Крилата ракета Taurus

Фото: Getty Images

12 августа, 0:08

РФ обстреляла приграничье Сумской области

Российские войска девять раз обстреляли приграничные территории Сумской области, где был зафиксирован 51 взрыв в течение суток.

Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины, сообщает Сумская ОВА.

Война в Украине — день 535 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Сумская ОВА

Война в Украине
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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Работа над реализацией Формулы мира и контрнаступление на Юге Украины: 535-й день войны
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Работа над реализацией Формулы мира и контрнаступление на Юге Украины: 535-й день войны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
Работа над реализацией Формулы мира и контрнаступление на Юге Украины: 535-й день войны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
Работа над реализацией Формулы мира и контрнаступление на Юге Украины: 535-й день войны
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