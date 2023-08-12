Работа над реализацией Формулы мира и контрнаступление на Юге Украины: 535-й день войны

Уже 58 стран поддержали подготовку украинской Формулы мира. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Если в прошлый раз (на встрече 5 августа в Джидде, — Ред.) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец. Еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, которые хотят присоединиться, — сказал он.