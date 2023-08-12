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Марта Бондаренко, редактор ленты

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв в районе порта: над городом тянется облако дыма

бердянськ

В оккупированном Бердянске Запорожской области в районе порта бушует масштабный пожар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Местные сообщают о пожаре со стороны микрорайона Колония.

Больше подробностей о том, что именно произошло в городе, пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Петр Адрющенко

Бердянск, Взрыв, Запорожская область
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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