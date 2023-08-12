В оккупированном Бердянске прогремел взрыв в районе порта: над городом тянется облако дыма

В оккупированном Бердянске Запорожской области в районе порта бушует масштабный пожар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Местные сообщают о пожаре со стороны микрорайона Колония.

Больше подробностей о том, что именно произошло в городе, пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Петр Адрющенко

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