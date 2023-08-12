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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Бердянську пролунав вибух у районі порту: над містом тягнеться хмара диму

бердянськ

В окупованому Бердянську Запорізької області в районі порту вирує масштабна пожежа.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

 

Бердянськ, Вибух
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Наталя Луценко
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