В Херсоне с самого утра слышны взрывы
Сегодня, 14 августа, Херсон с самого утра снова под вражескими обстрелами.
Об этом сообщают местные в соцсетях.
Первые “прилеты” по городу зафиксировали в 06:40, впоследствии еще в 07:00.
Больше информации на это время нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Херсонская ОВА
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова