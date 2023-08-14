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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне с самого утра слышны взрывы

Херсон

Сегодня, 14 августа, Херсон с самого утра снова под вражескими обстрелами.

Об этом сообщают местные в соцсетях.

Первые “прилеты” по городу зафиксировали в 06:40, впоследствии еще в 07:00.

Больше информации на это время нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Херсонская ОВА

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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