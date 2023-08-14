У Херсоні із самого ранку чути вибухи
Сьогодні, 14 серпня, Херсон із самого ранку знову під ворожими обстрілами.
Про це повідомляють місцеві у соцмережах.
Перші “прильоти” по місту зафіксували о 06:40, згодом ще о 07:00.
Більше інформації на цей час немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Херсонська ОВА
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова