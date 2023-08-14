Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні із самого ранку чути вибухи

Херсон

Сьогодні, 14 серпня, Херсон із самого ранку знову під ворожими обстрілами.

Про це повідомляють місцеві у соцмережах.

Перші “прильоти” по місту зафіксували о 06:40, згодом ще о 07:00.

Більше інформації на цей час немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Херсонська ОВА

Війна в Україні, Вибух, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
”Шахеди”, Калібри та вертоліт. Повітряні сили відзвітували про нічну бойову роботу
БПЛА Shahed
Окупанти не хочуть утримувати Урожайне. В ISW пояснили, яка ситуація у прикордонні між Донеччиною та Запоріжжям
проросійські окупанти
Карта бойових дій на 14.08.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
В Одесі прогриміли вибухи: є постраждалі, спалахнули пожежі
У Херсоні із самого ранку чути вибухи
У Запоріжжі прогриміли повторні вибухи – що відомо
Х-555
Відео
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
Все вирішить Кабмін: протистояння Нафтогазу та АРМА
У Херсоні із самого ранку чути вибухи
Відбудова енергетики: яким буде наступний опалювальний сезон
У Херсоні із самого ранку чути вибухи
Постраждав за відданість: волонтери врятували песика з нової Каховки
У Херсоні із самого ранку чути вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
У Херсоні із самого ранку чути вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь