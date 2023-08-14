У Херсоні із самого ранку чути вибухи

Сьогодні, 14 серпня, Херсон із самого ранку знову під ворожими обстрілами.

Про це повідомляють місцеві у соцмережах.

Перші “прильоти” по місту зафіксували о 06:40, згодом ще о 07:00.

Більше інформації на цей час немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Херсонська ОВА

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