Массированный обстрел Херсонской области и удар по базе РФ в Мариуполе: 537-й день войны
Министр обороны Болгарии объяснил, почему для НАТО важно защищать Черное море
Защита акватории Черного моря является ключевым приоритетом для стран-членов НАТО. Именно здесь за последнее десятилетие увеличилось количество энергетических проектов, а также политическое и военное напряжение.
Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. Он отметил, что ответственность ВМС Болгарии увеличивается с каждым днем.
Полозов высказался о вероятности нового мятежа Пригожина в РФ
Если одна попытка переворота в России, когда владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пошел на Москву, состоялась, очевидно, что могут быть и другие.
Об этом сообщил российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.
— Ситуация нестатичная, она в динамике. И если одна попытка такого переворота произошла, очевидно, что могут быть и другие. Другой вопрос, что с течением времени становится понятно, что этот так называемый мятеж Пригожина все же был спланирован Кремлем.
Зеленский рассказал об ответе за преступления РФ
Ни одного дня не бывает, чтобы российское зло не получало вполне справедливого ответа от украинских военных.
Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа. И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой — на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины, — каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость, — заявил глава государства.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова