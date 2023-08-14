Массированный обстрел Херсонской области и удар по базе РФ в Мариуполе: 537-й день войны

14 августа, 0:44

Министр обороны Болгарии объяснил, почему для НАТО важно защищать Черное море

Защита акватории Черного моря является ключевым приоритетом для стран-членов НАТО. Именно здесь за последнее десятилетие увеличилось количество энергетических проектов, а также политическое и военное напряжение.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. Он отметил, что ответственность ВМС Болгарии увеличивается с каждым днем.