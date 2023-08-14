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Юлия Захарченко, редактор ленты

Массированный обстрел Херсонской области и удар по базе РФ в Мариуполе: 537-й день войны

Ключевые события
00:44
Министр обороны Болгарии объяснил, почему для НАТО важно защищать Черное море
00:15
Полозов высказался о вероятности нового мятежа Пригожина в РФ
00:12
Зеленский рассказал об ответе за преступления РФ
Массированный обстрел Херсонской области и удар по базе РФ в Мариуполе: 537-й день войны
14 августа, 0:44

Министр обороны Болгарии объяснил, почему для НАТО важно защищать Черное море

Защита акватории Черного моря является ключевым приоритетом для стран-членов НАТО. Именно здесь за последнее десятилетие увеличилось количество энергетических проектов, а также политическое и военное напряжение.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. Он отметил, что ответственность ВМС Болгарии увеличивается с каждым днем.

14 августа, 0:15

Полозов высказался о вероятности нового мятежа Пригожина в РФ

Если одна попытка переворота в России, когда владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пошел на Москву, состоялась, очевидно, что могут быть и другие.

Об этом сообщил российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

— Ситуация нестатичная, она в динамике. И если одна попытка такого переворота произошла, очевидно, что могут быть и другие. Другой вопрос, что с течением времени становится понятно, что этот так называемый мятеж Пригожина все же был спланирован Кремлем.

14 августа, 0:12

Зеленский рассказал об ответе за преступления РФ

Ни одного дня не бывает, чтобы российское зло не получало вполне справедливого ответа от украинских военных.

Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа. И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой — на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины, — каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость, — заявил глава государства.

Война в Украине
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Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

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