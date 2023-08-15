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Валентина Летяк, редактор ленты

Хищение топлива из ГТС: объявлены подозрения еще трем руководителям облгазов

Газ-труби
Фото: УНИАН

Руководителям Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза, причастным к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины, объявлено подозрение.

Как отметили в СБУ, эти компании фактически контролируются менеджментом ООО Региональная газовая компания (РГК, аффилированная с подсанкционным бизнесменом Дмитрием Фирташем), которое в целом управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей.

Чиновникам инкриминируют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

То есть на сегодняшний день, на основании доказательств, собранных СБУ, уже объявлено о подозрении 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа.

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Ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения должностными лицами так называемых облгазов Фирташа более 70% средств, которые предусматривались на закупку топлива.

По данным экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб на более 4,2 млрд грн, а общая сумма ущерба в течение 2016-2022 годов может превысить 18 млрд грн.

Источник: УНИАН
Газ, ГТС, Дмитрий Фирташ, СБУ
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