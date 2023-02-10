Февраль, 10 в 16:20

Сегодня, 10 февраля, сотрудники СБУ и ДБР провели ряд обысков в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебным положением должностными лицами НАК Надра Украины.

Обыски правоохранители проводили по местам фактического проживания фигурантов и в офисах соответствующих компаний, конечными бенефициарами которых российский олигарх и народный депутат Украины VIII созыва.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что фигурантами дела являются экс-нардеп от Народного фронта Игорь Котвицкий и олигарх Павел Фукс.

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По результатам обысков спецназовцы обнаружили и изъяли:

черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными.

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В СБУ отмечают, что в результате противоправной деятельности должностных лиц компании Надра Украины и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.

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И это при том, что из госбюджета на разработку этого месторождения израсходовано более 1 млрд грн. Залежи газа в месторождении составляют не менее 15 млрд кубометров.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Следствие продолжается.